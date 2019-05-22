Миссия МВФ досрочно прекратила работу в Украине. Новости

Прибывшая в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) досрочно прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране, сообщил сегодня, 22 мая, министр Кабинета министров Александр Саенко, передает «Интерфакс-Украина».

«МВФ, учитывая, что действительно объективно, роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратила миссию в Украину", – заявил Саенко на форуме в Киеве.

По информации источника, знакомого с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.

Также, в ближайшее время ожидается официальный комментарий ситуации.

Как известно, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая. Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Ранее СМИ сообщали, что миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу в Украине, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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