В Новоайдаре подсчитали потребность в жилье среди переселенцев. Новости

В Новоайдарском районе Луганской области назвали потребность в жилье среди переселенцев. Об этом рассказал партнер по внедрению проекта строительства социального жилья в Новоайдаре Николай Евтеев.

«По имеющейся у меня информации, в Новоайдарском районе проживает около 9 тыс. человек, из них свыше 6 тыс. переселенцев. Не факт, конечно, что они все проживают в районе. Стали в очередь на получение жилья порядка 86 человек, из них 64 человека – женщины», – сказал он.

По его словам, сейчас в Новоайдаре готовятся к строительству социального жилья для переселенцев, на которое предусмотрено более 8,3 млн грн. «Это будет на базе детского сада. Это двухэтажное здание, оно занимает порядка 600 кв. м. Будет сделана реконструкция здания. Пока не могу сказать точно, смета покажет, но в нем будет определенное число квартир, но свыше 10», – сообщил Евтеев.

Как отметил заместитель исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций Олег Овчинников, реализовать жилищный проект на Луганщине планируют в течение 3-х лет. «Меморандум позволяет громадам заказать проектно-сметную документацию. Только после того, как будет создан проект строительства, мы сможем четко знать количество людей, которые смогут получить там жилье», – проинформировал он.

Как сообщалось ранее, 21 мая состоялось подписание меморандумов с громадами Луганщины, которые были выбраны для реализации проектов по строительству жилья для переселенцев. На эти цели Луганская область получит более 22 млн грн в рамках реализации проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ.VI». Реализация соответствующих проектов предполагается в Северодонецке, Новоайдаре и Кременной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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