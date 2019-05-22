На Донетчине с «черного лесоруба» взыскали более полумиллиона гривен. Новости

На Донетчине взыскали с «черного лесоруба» 637 тыс. грн ущерба, нанесенного незаконной вырубкой сотни дубов. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В ноябре апреле 2017 жителем г. Краматорска в полезащитной лесополосе Славянского района, на землях, являющихся государственной собственностью, осуществлена незаконная вырубка деревьев, а именно почти 120 дубов. В результате указанных противоправных действий государству причинен материальный ущерб на сумму 637 тыс. грн», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в апреле 2018 года Славянский горрайонный суд признал «черного лесоруба» виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к уплате штрафа в доход государства в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан – это 5 тыс. 950 грн.

«В настоящее время судом в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с виновного лица в пользу государства суммы причиненного ущерба», – отметили в ведомстве.