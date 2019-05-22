Услуги станут быстрее: В Украине заработала электронная система «Трембита». Новости

В Украине заработала электронная система «Трембита», которая позволяет ведомствам и органам власти безопасно и оперативно обмениваться информацией. Об этом сегодня, 22 мая, на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Ранее в различных государственных реестрах данные дублировались, что приводило к неудобствам в получении услуг. Ведь гражданам приходилось каждый раз собирать одни и те же справки для различных учреждений. В системе "Трембита" обмен данными происходит без участия человека, что делает услуги быстрее, уменьшает количество ошибок и коррупционных рисков», – написал он.

По словам премьер-министра, например, «Трембиту» можно эффективно использовать для реализации правительственной программы «Доступные лекарства». Так, система позволяет проверять законность получения аптеками возмещения из госбюджета.

Напомним, что Донецким областным центром занятости разработана и внедрена первая в Украине система электронных паспортов предприятий, учреждений и организаций региона. Услуга позволяет просмотреть информацию с помощью гаджета или компьютера.

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