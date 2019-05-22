На Луганщине соорганизатора «референдума ЛНР» приговорили к 6 годам тюрьмы. Новости

В Луганской области жительницу Счастья, которая в 2014 году была соорганизатором «референдума» в поддержку «ЛНР», суд заочно приговорил к 6 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в порядке специального судебного производства в отношении жительницы города Счастье, которая обвинялась в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Так, по информации прокуратуры, весной 2014 года женщина активно участвовала в организации проведения митинга на центральной площади города и агитировали местных жителей голосовать на псевдореферендуме.

Позже, под руководством «председателя территориальной избирательной комиссии», женщина занималась организационными вопросами проведения «референдума» в поддержку «акта о государственной самостоятельности ЛНР» на двух участках в Счастье, а именно: обустройством и формированием участковых «избирательных комиссий», привлечением людей к работе в «комиссиях», а также обеспечением явки местных жителей на голосование.

«Поскольку женщина пока продолжает скрываться от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, на основании постановления суда в отношении нее проведена процедура специального судебного производства», – говорится в сообщении.

Новоайдарским районным судом Луганской области женщина признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Суд заочно приговорил ее к 6 годам лишения свободы.

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