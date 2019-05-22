Вблизи Мариуполя разворовали блокпост (Фото). Новости

В пгт Сартана, расположенном вблизи Мариуполя, оперативными сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях и руководством военной прокуратуры зафиксирован случай кражи элементов оборонительных сооружений с блокпоста, расположенного на второй линии обороны.

Как сообщил бывший военнослужащий с позывным «Зевс», неизвестные люди вывозили с блокпоста слябы. Инцидент был зафиксирован 8 мая. «На месте кражи оперативно появился заместитель Донецкого пограничного отряда, который пытался замять ситуацию. Пограничники оправдываются "благими намерениями" использовать эти слябы для укрепления своих позиций, но таким же образом с территории блокпоста уже ранее исчезло более 4 слябов, судьба которых неизвестна. В случае наступления врага, Мариуполь с такими защитниками будет без защиты», – заявил «Зевс».

В полиции подтвердили данный факт: «Открыто уголовное производство. Расследование проходит под надзором военной прокуратуры».

В пресс-службе Донецкого пограничного отряда сообщили, что знают об этом случае, и пообещали позже прокомментировать ситуацию.

Источник: Сайт города Мариуполя