Верховная Рада Украины нарушила договоренности, – советник Зеленского. Новости

Верховная Рада Украины нарушила договоренности, которые были достигнуты в ходе консультаций между главой государства, руководством парламента и лидерами фракций и групп 21 мая. Об этом сегодня, 22 мая, заявил советник и представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Владимир Зеленский четко заявил в своей программе, что он "за" открытые списки, "за" новый Избирательный кодекс. По результатам вчерашних договоренностей было предложено конструктивное решение – это снижение проходного барьера до 3%, а также исключение мажоритарной системы выборов», – сказал Стефанчук по итогам сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины.

«Рада не поддержала [поданные Владимиром Зеленским законопроекты], несмотря на то, что имела договоренности с президентом», – добавил советник главы государства.

Он отметил, что предложенный вариант изменений в законы не лучший, но принятие Избирательного кодекса пока нереально. «Закрытые списки – это не то, о чем мы мечтаем. Но это точно лучше, чем та система с "гречкосеятелями-мажоритарщиками", что есть. Поэтому мы согласились на этот вариант. Но вы увидели, как выполняются договоренности», – подчеркнул Стефанчук.

Представитель президента также заявил, что в новой Верховной Раде будет подниматься вопрос о выборах по открытым спискам, а внеочередные выборы в парламент могут состояться по старой системе.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты № 10317 и № 10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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