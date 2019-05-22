Зеленский встретится с миссией МВФ. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано. Сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками», – сказано в сообщении.

Детали запланированных переговоров пока неизвестны.

Как сообщалось ранее, министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что прибывшая в Украину миссия МВФ досрочно прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране. В СМИ сообщали, что миссия МВФ сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества. Позже в Кабмине опровергли свое прежнее заявление о прекращении миссии МВФ в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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