В Мариуполе в ДТП погиб пешеход: Полиция ищет очевидцев (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб пешеход. Полицейские ищут очевидцев смертельной аварии. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
Смертельное ДТП произошло около полуночи 25 мая. «На проспекте Победы в районе остановки общественного транспорта "Межевая" в Левобережном районе города водитель автомобиля "FORD" совершил наезд на 37-летнего местного жителя», – говорится в сообщении.
Водитель скрылся с места происшествия.
Пешеход скончался на месте.
Если вы стали очевидцем ДТП, или имеете информацию относительно обстоятельств аварий, обращайтесь по телефонам:
- +38 (067) 116 90 20;
- +38 (095) 888 53 31.
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