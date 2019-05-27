В Мариуполе в ДТП погиб пешеход: Полиция ищет очевидцев (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб пешеход. Полицейские ищут очевидцев смертельной аварии. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Смертельное ДТП произошло около полуночи 25 мая. «На проспекте Победы в районе остановки общественного транспорта "Межевая" в Левобережном районе города водитель автомобиля "FORD" совершил наезд на 37-летнего местного жителя», – говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места происшествия.

Пешеход скончался на месте.

Если вы стали очевидцем ДТП, или имеете информацию относительно обстоятельств аварий, обращайтесь по телефонам:

+38 (067) 116 90 20;

+38 (095) 888 53 31.

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