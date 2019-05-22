Прогремел взрыв и я увидел, что дома больше нет: Как мирному жителю восстановили жилье (Фото). Новости

В прифронтовом поселке Калиново (Луганская обл.) Международный комитет Красного Креста (МККК) в Украине построил местному жителю новый дом взамен того, что был разрушен в результате боевых действий. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба представительства МККК в Украине на странице организации в Facebook.

«Это был день рождения моей жены в феврале. Денег, чтобы отапливать дом углем, не хватало, поэтому мы накрыли стол в летней кухне и ждали гостей. Прогремел взрыв, я вышел из кухни и увидел, что у нас нет больше дома», – рассказал Владимир.

По информации организации, тогда взрывом разрушило не только дом, но и сарай, где погибли свиньи. Осталось только то, что было в летней кухне. «Владимир отгородился от людей, не зная, что делать дальше. Этой весной мы помогли семье Владимира вернуться к прежней жизни», – говорится в сообщении.

Так, сейчас на его дворе стоит новый дом, построенный на месте старого, со всей необходимой техникой и мебелью. К тому же, мужчина завел кроликов и кур, установил теплицу и начал в ней выращивать зелень.

«Побывав в гостях у Владимира, наши коллеги не могут нарадоваться, что смогли помочь этой доброжелательной семье», – подытожили в МККК.

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