Ликбез для наших: Марчук рассказал об особенностях процесса обмена заложниками. Новости

Украина поддерживает принцип обмена заложниками «всех на всех», но представители ОРДЛО* каждый раз включают в свои списки на обмен «всех на всех» лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к вооруженному конфликту на Донбассе. Об этом сегодня, 22 мая, сообщила экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук на своей странице в Facebook.

«Небольшой ликбез о том, что такое Нормандский формат и Минский процесс сделаю чуть позже. Теперь мой комментарий уже не может повредить переговорному процессу. Но вижу, что уже сейчас крайне необходимо кое-что некоторым объяснить. Но не россиянам, а нашим», – написал он.

По словам Марчука, после обмена списками для обмена заложниками происходит следующее. «Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного Креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А о других наших 80 человек они ничего не знают и они их не нашли. Однажды к таким "ненайденным" даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ господин Т. Фриш. На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу», – рассказал Марчук.

При этом, как добавляет он, возможен и другой прием. «Представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к войне на Донбассе, а совершили эти преступления во время событий на Майдане (спецназ Беркута), или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье», – объяснил экс-представитель Украины в ТКГ.

Однако, как отмечает Марчук, это только «очень маленькая особенность процесса обмена заложниками». «А с этим процессом тесно связана еще и проблема с пропавшими без вести. А это сотни человек. Но это сложная схема. Когда-нибудь отдельно объясню. Все это в полной мере относится и к принципу "всех установленных на всех установленных". Поэтому Украина "ЗА" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов», – подытожил Евгений Марчук.

Напомним, представитель Украины в ТКГ в Минске Евгений Марчук завершил свою работу на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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