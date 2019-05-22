В Кабмине опровергли свое прежнее заявление о прекращении миссии МВФ в Украине. Новости

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко дезавуировал свое заявление о прекращении миссии Международного валютного фонда (МВФ) в стране, передает «Интерфакс-Украина».

«Они не остановили миссию. Вопросами сотрудничества с МВФ занимается Минфин. Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет», – сообщил он журналистам в кулуарах форума «Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества», организованного Реанимационным пакетом реформ, в Киеве сегодня, 22 мая.

«Однако роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с МВФ», – уточнил Саенко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 мая, министр Кабмина Александр Саенко заявил о прекращении миссии Фонда в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу в Украине, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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