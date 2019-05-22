Правительство Украины усилило соцзащиту детей переселенцев, – Минсоцполитики. Новости

Правительство Украины усилило обеспечение социальной защиты детей из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сегодня, 22 мая, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«18 января 2018 года Верховной Радой Украины принят Закон № 2462-VIИИ "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Во исполнение пункта 7 заключительных и переходных положений указанного Закона, на сегодняшнем заседании правительства принято постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины". Этим постановлением КМУ приведено в соответствие с вышеуказанным Законом, которым предусмотрено согласование сроков подзаконных нормативно-правовых актов с требованиями действующего законодательства», – говорится в сообщении.

Как отметили в Минсоцполитике, выполнение этого нормативно-правового акта будет «способствовать усилению социальной защиты детей, которые вынуждены были оставить или покинуть свое место жительства вследствие или во избежание негативного влияния вооруженного конфликта или временной оккупации».

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