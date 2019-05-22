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Правительство Украины усилило соцзащиту детей переселенцев, – Минсоцполитики. Новости

Правительство Украины усилило соцзащиту детей переселенцев, – Минсоцполитики

22.05.19 20:13dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Правительство Украины усилило обеспечение социальной защиты детей из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сегодня, 22 мая, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«18 января 2018 года Верховной Радой Украины принят Закон № 2462-VIИИ "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Во исполнение пункта 7 заключительных и переходных положений указанного Закона, на сегодняшнем заседании правительства принято постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины". Этим постановлением КМУ приведено в соответствие с вышеуказанным Законом, которым предусмотрено согласование сроков подзаконных нормативно-правовых актов с требованиями действующего законодательства», – говорится в сообщении.

Как отметили в Минсоцполитике, выполнение этого нормативно-правового акта будет «способствовать усилению социальной защиты детей, которые вынуждены были оставить или покинуть свое место жительства вследствие или во избежание негативного влияния вооруженного конфликта или временной оккупации».

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