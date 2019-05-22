Работа, образование, льготы, проекты: Для участников АТО и переселенцев запущен всеукраинский портал. Новости

В Днепропетровской области запустили всеукраинский портал для военных, ветеранов АТО и переселенцев. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Портал называется «Неправительственный сервис поддержки ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц». Создан при поддержке Общественной организации «Комбатант». «Хотим показать, что ветеранское движение в Украине эффективно работает. Продолжаем представлять программы поддержки бойцов. Сегодня, например, запускаем всеукраинский сервис для ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц. Такой портал просили создать сами АТОвцы и переселенцы», – рассказала начальник управления по вопросам участников АТО ДнепрОГА Наталья Шулика.

На портале собрана информация о работе, образовании, льготах и проектах. «Наш главный принцип – полная открытость. Все предложения по работе или образованию – бесплатны. Например, к нам уже присоединилась школа по изучению английского языка. Ветераны и переселенцы могут записаться и бесплатно пойти на занятия», – сказал один из разработчиков сайта, представитель Межрегионального клуба выпускников программ правительства США Александр Каховский.

Особая гордость разработчиков – раздел «Проекты». В нем – военно-спортивные игры, прыжки с парашютом для бойцов с инвалидностью и письма пленным. «Каждый проект – важный и особенный. "Стальная мощь" – это военно-патриотические игры, помогающие бойцам разгрузиться эмоционально. FreedomSky – это возможность для людей, которые получили травмы на войне, прыгнуть с парашютом и забыть об ограничениях. А в проекте "Украина любит тебя" желающие могут написать письмо пленным украинцам, содержащихся в российских тюрьмах», – пояснил ветеран, член Всеукраинского объединения патриотов «Комбатант» Александр Бован.

Отмечается, что портал постоянно будет наполняться новостями и предложениями. Воспользоваться им можно по ссылке https://ngss.org.ua/

Напомним, в Украине появилось мобильное приложение для правовой помощи ВПЛ «IDPRIGHTS – ЗАХИСТ ПРАВ ВПО». Приложение включает разделы, касающиеся потребностей переселенцев, помогает решить наиболее типичные правовые проблемы.

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