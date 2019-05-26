Переселенцам: Как стать на учет в новой больнице. Новости

Для Украины до сих пор остается актуальным обеспечение основных жизненных потребностей, в том числе медицинского обслуживания, для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Учитывая это, министр юстиции Павел Петренко разъяснил, какие действия нужно предпринять переселенцам, чтобы стать на учет в больнице на новом месте, сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Ровенской области.

«В Конституции Украины установлено, что государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно. Напомню, каждый пациент, который достиг 14 лет и обратился за предоставлением ему медицинской помощи, имеет право на свободный выбор врача, если последний может предложить свои услуги, и выбор методов лечения, в соответствии с его рекомендациями», – рассказал он.

Так, гражданин, который официально проживал на территории, которая в настоящее время является неподконтрольной Украине, после получения справки о постановке на учет ВПЛ имеет право получить необходимую медицинскую помощь по новому месту жительства (в государственном или коммунальном учреждении здравоохранения).

Что касается порядка предоставления медицинских услуг, то переселенец, проживающий на территории соответствующей административно-территориальной единицы, вправе обратиться в учреждение здравоохранения по своему выбору с заявлением с просьбой поставить на учет по месту фактического проживания. Документом, удостоверяющим место проживания переселенца является справка о постановке на учет ВПЛ.

ВПЛ, требующее вторичной (специализированной) медицинской помощи (онкологической, кардиологической, терапевтической, психологической, педиатрической и т.п.), должно обратиться в территориальное учреждение здравоохранения и получить направление в учреждения здравоохранения соответствующего профиля.

Также, по словам Петренко, переселенцы имеют право на обеспечение лекарственными средствами. «Отпуск лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях (в случае амбулаторного лечения лиц) осуществляется аптеками по рецептам, выписанным врачами учреждений здравоохранения по месту жительства этих лиц. Однако, обращаю внимание, что бесплатно и на льготных условиях лекарственные средства отпускаются только определенным группам населения и по категориям заболеваний, предусмотренных в Постановлении КМУ от 17 августа 1998 года № 1303 "Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения отдельных групп населения и по определенным категориям заболеваний"», – объяснил он.

Действия медицинского работника, который обязан оказать медпомощь, но не оказал ее, подлежат уголовной ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Украины, а именно:

непредоставление без уважительных причин помощи больному медработником, который обязан, согласно установленным правилам, оказать такую ​​помощь, если ему заведомо известно, что это может иметь тяжелые последствия для больного, наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет; или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до 2-х лет;

если эти же действия привели к смерти больного или иным тяжким последствиям, наказывается ограничением свободы на срок до 4-х лет; или лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового;

невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного, наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет; или исправительными работами на срок до 2-х лет; или ограничением свободы на срок до 2-х лет; или лишением свободы на тот же срок;

если эти действия повлекли тяжкие последствия для несовершеннолетнего, это наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет; или лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Но, как отмечает министр, врач имеет право отказаться от дальнейшего ведения пациента, если последний не выполняет медицинских предписаний или правил внутреннего распорядка учреждения здравоохранения, при условии, что это не будет угрожать жизни больного и здоровью населения.

Также, врач не несет ответственности за здоровье больного в случае отказа последнего от медицинских предписаний или нарушения пациентом установленного для него режима.

Напомним, что в Украине создана и действует система бесплатной правовой помощи, в том числе, для переселенцев из Донбасса и Крыма. Гарантируемая государством помощь полностью или частично предоставляется за счет средств Госбюджета Украины, местных бюджетов и других источников.

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