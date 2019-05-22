В нескольких метрах от остановки: В Мариуполе перевернулось авто (Фото). Новости

Сегодня вечером, 22 мая, в Мариуполе (Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Происшествие произошло на кольце у Драмтеатра – в нескольких метрах от остановки общественного транспорта.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На место происшествия прибыли 3 кареты скорой и патрульная полиция.
По информации Патрульной полиции Донецкой области, автомобиль был под управлением, вероятно, нетрезвого водителя. «Сегодня около 8 вечера произошло дорожно-транспортное происшествие по проспекту Мира. По предварительным данным водитель, управляя транспортным средством Mercedes, двигался по кольцу Драмтеатра, когда внезапно не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и перевернулся. К счастью, никто не получил телесных повреждений», – говорится в сообщении.
Источник: Телеканал ТV7 Мариуполь
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