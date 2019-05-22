Зеленский назначил замглавы Администрации президента Вадима Пристайко . Новости

Сегодня, 22 мая, глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко назначен заместителем главы Администрации президента Украины. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства.

«Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины», – сказано в указе.

Накануне Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента замминистра иностранных дел Елену Зеркаль. Однако, позже он отменил свой указ. Зеркаль отказалась от новой должности.

Как пояснила Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, она остается на должности замминистра иностранных дел. «Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились – заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься», – написала Зеркаль.

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