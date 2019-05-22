Последний звонок в школах: Как готовятся на Донетчине (Видео). Новости

В Украине текущая неделя – завершающая в этом учебном году. У одних школьников впереди – каникулы, у других – поступление в вуз.

Так, в Мариуполе (Донецкая обл.) в школе № 65 в последние учебные дни в классе «3-Б» школьники проводят репетиции. Три подруги Маргариты приготовились к празднику вместе. «Перед классом выступить, чтобы показать, как надо дружить. Номер придумала Рита, а я – танец», – говорит Маргарита Забильская.

По словам классного руководителя Татьяны Никитченко, после традиционной линейки впервые проведут шоу талантов. Эту идею поддержали все: и дети, и родители. «Таланты мы еще проявляли два года. И вот на третий год мы уже можем показать. Это маленькая репетиция перед четвертым классом. Уже в четвертом классе мы красивый гала-концерт сделаем», – рассказала она.

Когда празднование последнего звонка закончится, то для средних и старших классов будет своя развлекательная программа. «У нас вообще в школе есть традиция. Мы каждый последний звонок ходим в кино. Традиционная линейка, а потом идем на какой-то фильм всей школой. Ну, а потом мы всем классом обычно собираемся на чаепитие или идем в парк», – поделилась десятиклассница Кристина Новикова.

На усмотрение детей, родителей и учителей могут провести сладкий стол, аттракционы или прогулку на праздничном троллейбусе. Чтобы веселье не зашло слишком далеко, правоохранители усиливают патрули. «В вечернее время на охрану публичного порядка будут задействованы правоохранители и военнослужащие Национальной гвардии Украины в местах скопления людей. Около 120 человек», – сообщил пресс-офицер Центрального отдела полиции Мариуполя Александр Полосухин.

Как и в большинстве городов Донетчины, для мариупольских школьников последний звонок прозвучит в пятницу, 24 апреля. Но для выпускников прощание со школой будет чуть позже. «Для выпускников девятых классов торжественное совещание по поводу выдачи свидетельств состоится 7 июня. Для выпускников 11-х классов аттестаты будут выданы 27 июня», – сказала главный специалист департамента образования Мариупольского городского совета Елена Бузлама.

А перед тем – еще Внешнее независимое оценивание (ВНО). Следующее тестирование состоится уже завтра, 23 мая.

Напомним, в Краматорске (Донецкая обл.) выпускники школы № 22 бойкотируют давнюю традицию. На последнем звонке они не будут запускать воздушные шары в небо. И все остальные школы просят присоединиться.

Источник: ТК «Донбасс»

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