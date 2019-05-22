Котельное оборудование, сигареты: Через КПВВ Донбасса не пропустили товары на 130 тыс. грн. Новости

На контрольныйх пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях за прошедшие сутки, 21 мая, пограничники пресекли 4 попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на почти 130 тыс. грн. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Уукраины.

«Военнослужащие Донецкого, Краматорского и Лисичанского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили четыре попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

Так, через линию разграничения пытались провезти котельное оборудование, садовую технику, радиоаппаратуру и табачные изделия на общую сумму почти 130 тыс. грн.

Как уточнили в Госпогранслужбе, товары были изъяты представителями ГФС для оформления материалов дел об административных правонарушениях.