Вышел от калитки, разворачиваюсь – все валяется: Житель Золотого рассказал, как в дом прилетел снаряд (Видео). Новости

На Донбассе от обстрелов незаконных вооруженных формирований (НВФ) страдает мирное население. Недавно снаряды НВФ попали в жилые дома в Золотом (Луганская обл.).

Так, снаряд попал в дом семьи Быковых. От кухни ничего не осталось. Снаряд лишил супругов холодильника, бойлера, стиральной машинки и всех кухонных принадлежностей. В соседних комнатах повылетали стекла. Хозяин дома чудом остался жив. «Начали стрелять сильнее. Ну, думаю, выйду, послушаю: откуда, где, куда. Вышел буквально два метра от калитки. Гуп! Разворачиваюсь, тут пыль, куски. Все валяется, все», – говорит Николай Быков.

Жена Татьяна тогда была на работе. Обо всем узнала по телефону. «Звонит муж и говорит: "Таня, ты не переживай. У нас попал снаряд в дом. В кухне видно небо". Бога благодарю, что остались живы. Что муж остался живой», – поделилась она.

Обстрел осуществили с временно неподконтрольного украинской власти Первомайска. Били из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Искать и обезвреживать обломки пришлось саперам. «Прицельно били по эстакаде, по путепроводу, который соединяет два населенных пункта: Горское и Золотое. Один из снарядов вы можете видеть, 122-мм калибра, попал в жилой дом. Причинил повреждение дома», – рассказал военнослужащий ВСУ Артем.

Рядом с обстрелянным путепроводом находится школа. Еще час – и могли пострадать дети. А вот прилегающие здания избиты осколками.

Золотое находится в трех километрах от фронта. Сейчас здесь живет примерно 6 тысяч человек. Это вдвое меньше, чем до вооруженного конфликта. Дома многих повреждены из-за постоянной стрельбы. «С начала года работниками ВГА зафиксировано более 60 повреждений. Максимум, что мы можем помочь на семью, – 5 тысяч гривен», – сообщила заместитель руководителя Военно-гражданской администрации (ВГА) Золотого Любовь Белоусова.

Семье Быковых, чтобы восстановить дом, этих денег не хватит. Поэтому супруги надеются на помощь неравнодушных людей и международных организаций. И верят, что зимовать будут не на улице.

Источник: ТК «Донбасс»

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