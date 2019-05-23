Пешеходный центр Славянска: Как отнеслись к нововведению жители (Видео). Новости

С 1 июня центр Славянска (Донецкая обл.) станет пешеходным. Несколько главных улиц в летние выходные будут зоной отдыха. Сейчас на улицах Шевченко и Университетской движение в два ряда, вдоль обочины – везде машины. Но уже с первых дней лета их здесь не будет. Проезжать машинам в выходные в центре города запретят до сентября.

Местная жительница Екатерина Соловьева с дочкой часто проводят уикэнд в этом месте. Женщина уверена, что сделать центр пешеходным – хорошая идея. И для детей будет безопаснее. «Было бы очень хорошо. Как, в принципе, во всех городах больших всегда перекрывается движение на таких центральных улицах. Выходной день должен быть спокойным, нешумный, меньше пыли, меньше движения», – считает она.

По мнению местного таксиста Игоря Новака, для прохожих это комфорт, а водителям – забота. В центре города и без того сложное движение. «Сейчас сделали кольцевое одностороннее движение. Конечно, будет немножко сложнее. Больше объезжать. Не, ну это, конечно, будет тормозить. Будет много пробок. Создаваться пробки начнутся, все это», – сказал он.

Другой таксист, Игорь Тищенко, не согласен. Говорит, что у людей будет стимул двигаться, когда отдыхают. «Я думаю, люди найдут выход, где парковать. Если куда-то, если необходимость пройти в магазин, думаю, что возможность такая есть. При желании можно прогуляться. Полезно физически двигаться человеку активно», – говорит он.

А местные чиновники обещают еще и красоту. На этих улицах хотят сделать зеленую зону для отдыха с новым освещением, цветами и музыкой. По мнению Славянского городского головы Вадима Ляха, это всем на пользу. «Будем включать иллюминацию, будет по субботам музыка, будут выставки картин. И так далее. Я думаю, что предприниматели тоже подхватят, общественные организации тоже захотят поучаствовать. В этой локации», – рассказал мэр.

Также в городском совете призвали владельцев магазинов и кафе позаботиться о достойном внешнем виде их заведений, расположенных на будущих пешеходных улицах. И украсить декоративными цветами прилегающую территорию.

Напомним, что, следуя европейским тенденциям, городские власти планируют создание пешеходной зоны по ул. Университетская от супермаркета «Брусничка» и до ул. Васильевской, а также от ул. Университетской до Банковской.

Как сообщалось ранее, также на летний период пешеходным сделают центр Покровска (до переименования – Красноармейск).

Источник: ТК «Донбасс»

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