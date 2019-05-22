Премьер-лига Украины: «Шахтер» и «Динамо» сыграли последнее дерби сезона. Новости

Сегодня, 22 мая, в 30-м туре украинской Премьер-лиги в Харькове встречались «Шахтер» и «Динамо». Поединок начался в 19:36, что символизирует год основания клуба. Однако, турнирного значения в украинском дерби уже не было. «Шахтер» в прошлом туре досрочно 12-й раз в своей истории стал чемпионом Украины. После поединка «Шахтер» устроил чемпионский концерт для болельщиков, передает «Сегодня».

Однако, «горняки» запланировали отпраздновать чемпионский дубль сразу после игры с киевлянами. А поэтому постарались к торжествам подойти с хорошим настроением. Ну и для киевлян будет престижно обыграть чемпиона на его поле.

Матч проходил в не высоком темпе и без опасных моментов. Всплеск произошел лишь в конце первого тайма. Сначала Фернандо сфолил в собственной штрафной и Цыганков реализовал пенальти. А потом Шабанов получил очень быстро две желтые карточки и покинул поле.

Начало второго тайма было за «горняками». Они очень быстро отыгрались, Тете реализовал выход один на один. А потом Хочолава за игру рукой получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

До конца матча счет так и не изменился, хотя обе команды имели отличные шансы. Цыганков с пределов штрафной не попал в дальний угол, а Тете с линии вратарской поразил штангу. В результате ничья – 1:1.

После финального свистка на стадионе «Металлист» состоялась главная часть программы: прошла церемония награждения «Шахтера» в качестве чемпиона Украины, которую увенчало пиротехническое шоу и концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

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