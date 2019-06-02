Должны были списать 2 года назад: Как живут переселенцы в модульном городке Запорожья (Фото). Новости

В Запорожье в городке для переселенцев сегодня проживает 250 постояльцев. Этот городок на 500 мест в 2015 году как гуманитарную помощь Украине предоставила Германия.

«Он называется модульный транзитный городок. Его балансовая стоимость 28 миллионов. Находится он на балансе областной организации Красного Креста», – сообщила глава Запорожской областной организации Общества Красного Креста Украины Оксана Бекетова.

Здесь переселенцами занимается Общество Красного Креста. У людей есть свет, вода и регулярная гуманитарная помощь.

Переселенка Валентина Фокина приехала сюда 2 года назад из временно неподконтрольного украинской власти Луганска. Живет в одной комнате с дочерью и внучкой. В их комнате две двухъярусные кровати и шкафы. Стол, стул, зеркало покупали сами. Также есть душевая с туалетом. При этом в городке есть комнаты, где душевая с туалетом рассчитаны на весь коридор. «Двоим можно жить, а четверым уже душно», – отмечает женщина.

Есть общая кухня. В холодильнике на каждую комнату отведено по полке. Печки практически уже не работают – по одной конфорке. Кроме того, половина предоставленной техники уже не работает.

Комнаты тесные, а летом в них нечем дышать. Домики нагреваются на солнце и превращаются в душегубки.

Но и с этим люди готовы мириться. А с размерами коммунальных платежей, в большинстве, – нет. Переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Армамед Авезов живет в отдельном двухкомнатном блоке (20 квадратных метров) с женой и четырьмя детьми. У них есть своя маленькая кухня.

Тесно, но как говорит мужчина, ютиться можно, если бы не одно «но». «За месяц, в частности, январь, было насчитано за свет 5 745 грн, водоснабжение – 322 грн, водоотведение – 197 грн, вывоз мусора – 60 грн», – рассказал Армамед Авезов.

Мужчина жалуется, что такие неподъемные платежки получает каждый месяц, поскольку де-юре городок не жилищного назначения, то и тарифы людям выставляют как для предприятий. Мужчина оспаривает платежки в судах и оплачивает по тарифам, которые считает обоснованными. Тем временем его долг перевалил уже за 30 тыс. грн. И таких должников в городке масса.

По словам Оксаны Бекетовой, на сегодня задолженность жильцов составляет более полумиллиона. «Все это лежит на плечах городских властей. Все оплачивается с городского бюджета. Поэтому здесь были неоднократные отключения», – сказала она.

Электричество в городке жизненно необходимо. Когда его отключают, домики превращаются в пластиковые коробки – ни есть не приготовить, ни помыться, ни обогреться.

По техническим требованиям этот городок должны были списать еще 2 года назад. Но ежегодно продлевают срок эксплуатации, потому что поселить переселенцев больше некуда.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «NewsOne»

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