На дорогах Донетчины вводятся ограничения движения (Фото). Новости

В Донецкой области в связи с приближением жаркого периода года вводятся ограничения движения для перевозчиков. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

«Приближается жаркий период года, а это значит, что автодороги госзначения (международные, национальные, территориальные), которые в течение года, кроме летних месяцев, должны выдерживать нагрузку не более 40 тонн (вместе с массой транспортного средства или 11 тонн на одиночную ось), в жару по нагрузке «приравниваются» к местным дорогам (областным и районным) с неизменным разрешенным тоннажем в течение года до 24 тонн / 7 тонн на ось», – говорится в сообщении.

Так, ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00.

В облавтодоре напоминают, что на время жаркого периода года (выше 28°C), с введением ограничения движения для большегрузных транспортных средств, автодороги государственного значения заранее оборудованы комплектами дорожных знаков:

3.15 «Движение транспортных средств, масса которых превышает 24 т, запрещено»;

3.16 «Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает 7 т, запрещено»;

табличками 7.4.4 «Время действия».

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