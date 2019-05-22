«Ледниковый период»: Во Львове готовят выставку уникальных доисторических животных (Видео). Новости

Во Львове готовятся к выставке уникальных доисторических животных «Ледниковый период». Звезды экспозиции – мамонт и шерстистый носорог. Их останки обнаружили в Карпатах более 100 лет назад. Долгое время экспонаты пролежали в музейном хранилище. Их реставрация началась только в 2013 году.

«Мамонты были мохнатые. Шерсть, которая сохранилась 25 тысяч лет, это вещь совершенно уникальная», – говорит ученый.

Это уже отреставрированный клочок подшерстка мамонта. За века он потерял только цвет – из сизо-серебристого стал рыжим. Останки животного нашли в озокеритовой шахте Карпат, где добывали горный воск. Нефтяные соединения хорошо законсервировали животное. «Рабочие решили, что это вол с большими рогами. Посмотрели, что кожа грубая и прочная и может им пригодиться в хозяйстве. Они порезали шкуры в клочья и забрали домой», рассказал заведующий научным отделом Государственного природоведческого музея НАН Украины Андрей Бокотей.

Чтобы вернуть остатки мамонта, палеонтологам даже пришлось судиться с горняками. Позже в шахте обнаружили тушу самки мохнатого носорога. Как предполагают ученые, 14 тысяч лет назад разыгрался настоящий триллер каменного века. «Возле мохнатого носорога был найден метровый стержень, который в него метали и которым он был ранен, и погиб, потому что копье попало прямо в сердце», – говорит Андрей Бокотей.

Реставрация и мамонта, и носорога продолжается уже несколько лет. «Надеемся, что еще 100 лет он может спокойно простоять», – поделилась заведующая отделом прикладной музеологии Государственного природоведческого музея НАН Украины Наталия Дзюбенко.

Работа кропотливая, а некоторые дефицитные материалы можно приобрести только за рубежом. К примеру, вещество, которым склеили бивни, не вредит костям. И в любой момент его можно удалить. «Это огромный банк научной информации, в первую очередь, генетической. Как только у нас появилась возможность делать генетические анализы, как раз научные естественные коллекции стали фантастическим источником материала для тех генетических анализов», – уточнила Наталия Дзюбенко.

Из-за нехватки финансирования ученые долго не могли приступить к реставрации. И на помощь пришел Фонд Рината Ахметова с проектом «Динамический музей». Львовяне выиграли грант на создание экспозиции «Ледниковый период». «Современная экспозиция это очень дорогостоящая вещь. У нас не было никаких шансов. Наше сотрудничество с Фондом "Динамический музей" началось с 2013 года. Когда мы уже поняли, что мы будем начинать свою деятельность с "Ледниковым периодом" с самых ценных наших экспонатов, и стал вопрос реставрации, то без грантовых средств ее было нереально провести», – сказала Наталия Дзюбенко.

По словам директора по развитию проектов Фонда Рината Ахметова Татьяны Кухоцкой, музей сделал все для того, чтобы эти экспонаты вернуть на выставку, и вернуть людям. По ее словам, таких уникальных экспонатов на самом деле один или два во всей Европе.

Сейчас продолжается финальный монтаж главных экспонатов. Всего же их около тысячи. «Львовский природоведческий музей откроется, наконец, для львовян и в этот музей будут очереди стоять», – сказал вице-президент Украинского национального комитета ІСОМ (Международный совет музеев) Зеновий Мазурик.

Попасть в «Ледниковый период» можно будет в начале лета.

Источник: ТК «Донбасс»