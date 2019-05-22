Досуг под угрозой: В Мариуполе творческие коллективы ДК «Молодежный» боятся остаться на улице (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) будущий центр современного искусства «Отель Континенталь» пока остается Дворцом культуры «Молодежный». Однако споры о переезде и расположении кружков продолжаются. Родители детей, которые занимаются в кружках Дворца культуры, до сих пор беспокоятся – останутся ли коллективы после реорганизации учреждения в центр современного искусства.

Сомнения возникли после того, как в расписании некоторые не нашли своих секций. Родители инициировали встречи с департаментом культуры и профильными заместителями мэра. Им обещали, что коллективы «де-юре» переедут в Украинский дом, однако «де-факто» будут работать в «Молодежном».

«На каком основании? На основании договора аренды, который заключит Украинский дом уже с новой организацией "Отель Континенталь". Это все вилами по воде писано. Будет ли этот договор, на каких началах он будет?», – говорит мама балерины Александра Плахотина.

Ее дочь Александра занимается в балетной студии более 2 лет. Уверяет, что дети в восторге от школы и ее руководителя. Поэтому родители настаивают, чтобы все обещания власти были подтверждены юридически.

«Мы хотим документальных подтверждений. Информационный лист не является юридическим документом. Мы не можем на него опираться. Да, мы бы хотели остаться здесь, мы бы хотели быть в отремонтированном зале, мы бы хотели, чтоб дети развивались. На момент ремонта хотелось бы получить гарантии, что нам выделят помещение, где детки смогут заниматься, потому, что балет – это непрерывный процесс», – добавила мама девочки.

По словам руководителя мариупольской школы классического танца Елены Берковой, руководители студий запуганы, а потому публично не высказываются о реорганизации. Женщина переживает, что балетную школу просто закроют.

«Мы и есть носители современного искусства. Говорится, что здесь будет создан центр современного искусства. А на базе чего? Вот эти дети, будущая молодежь, они уже будут подготовлены ​​в творческом плане, это и вокалисты, и танцоры... Для чего уничтожать это наше наследие – вопрос», – считает балетмейстер.

По словам же директора департамента культуры Дианы Трима, все сотрудники «Молодежного» получают информацию о реорганизации вовремя.

«Все открыто, замечания принимаются во внимание. Сопротивления нет. Дворец культуры изначально создавался как учреждение для развития молодежных творческих инициатив. Поэтому, в основной своей массе это инициативные молодые люди, которые хотят изменений и чего-то нового», – прокомментировала она.

В департаменте отметили, что пока полный проект реорганизации не готов. Если успеют, рассмотрят его только на сессии горсовета в июне.

Источник: ТК «Сигма»