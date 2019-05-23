Уровень алкоголя в крови водителя в 14 раз превышал норму: В Мариуполе перевернулось легковое авто (Фото). Новости

В центре Мариуполя (Донецкая обл.) перевернулся автомобиль под управлением нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

В полиции рассказали подробности ДТП, которое произошло 22 мая около 20:00 на пр. Мира. По предварительным данным, водитель, управляя транспортным средством Mercedes, двигался по кольцу Драмтеатра, когда внезапно не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и перевернулся.

В полиции сообщили, что в ДТП обошлось без пострадавших. Водитель прошел тест на определение состояния опьянения, результаты оказались положительными – 2,83 промилле, что в 14 раз превышает допустимую норму.

Патрульные оформили административные материалы за совершение ДТП и езду в нетрезвом состоянии.

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