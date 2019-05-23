Как награждали «Шахтер»: Опубликованы яркие фото. Новости

В среду, 22 мая, по окончании матча с «Динамо» на поле ОСК «Металлист» прошла церемония награждения «Шахтера», сообщает пресс-служба «горняков».

«Персонал, медицинский штаб, менеджмент и сотрудники в футболках с номером 34, который символизирует количество трофеев клуба в период независимой Украины, создали для команды чемпионский коридор. После этого за заслуженными золотыми медалями поочередно вышли игроки и тренеры "Шахтера"», – рассказали в пресс-службе.

Награждали «оранжево-черных» президент Премьер-лиги Томас Гримм и вице-президент ФФУ Олег Протасов. Последним за трофеем чемпионов Украины сезона-2018/19 вышел капитан «Шахтера» Тайсон.

По окончании основной части церемонии «горняки» сделали круг почета, провели небольшой фотосет, отпраздновали радостный момент с болельщиками, а Тайсон с огромным оранжево-черным флагом пробежал вдоль трибун.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»