В «ДНР» приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, «причастного» к убийству «Гиви». Новости

В «ДНР» «приговор» вынесен мужчине, «причастному» к убийству одного из руководителей незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»). Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ДНР».

Как уверяют в «республике», мужчина 1979 года рождения был задержан «по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб».

В «ДНР» утверждают, что он с 2016 года «осуществлял фото-, видеосъемку административных зданий г. Донецк, сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники народной милиции ДНР, в целях передачи разведывательной информации представителям СБУ».

Также в «МГБ» сообщают, что мужчине «было отработано задание по покупке и передаче симкарт мобильного оператора республиканской связи "Феникс", которые использовались в дальнейшем при организации покушения на Михаила Толстых с позывным "Гиви"».

В мае 2019 года «приговором суда» житель неподконтрольной украинским властям Донетчины «признан виновным в совершении преступления», он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля 2017 года в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель». При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждал, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Похоронили «Гиви» 10 февраля в Донецке рядом с убитым 16 октября 2016 года россиянином Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

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