Ситуация в пунктах пропуска утром 23 мая: Проезда ожидали 255 авто. Новости

Сегодня утром, 23 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 41,1 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10205 человек и 1200 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9065 человек и 1570 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7275 человек и 950 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4090 человек и 865 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10410 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 255 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 30/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Р»: «7:06. Майорск, до ГАИ 40 машин, после много, пеших весь коридор»;

«Р»: «8:09. Майорск, до шлагбаума 20 машин, а после много, движение вялое, пеших не много».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Sergey: «7:09. В Еленовке от церкви до второго туалета»;

Sergey: «8:19. В Еленовке пропускают слабо. Очередь машин 80. Льгота половина от нормальной очереди».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.