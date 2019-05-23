Супермаркет в ТРЦ «Донецк Сити»: Дончанин показал цены на мясо (Фото). Новости

В супермаркете «Парус» в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити» в неподконтрольном украинской власти Донецке можно приобрести телятину, свинину, говядину. О ценах на мясо рассказал дончанин, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди».

По словам дончанина, ассортимент в магазине большой, а цены на рынках и в супермаркетах отличаются незначительно, в пределах 10-15 руб. (4-6 грн по местному курсу на 23.05.2019).

В частности, мужчина показал цены на свинину (за кг):

шея – 349 руб. (143 грн);

лопатка – 295 руб. (121 грн);

окорок – 295 руб. (121 грн);

грудинка – 239 руб. (98 грн);

шашлык маринованный с луком – 310 руб. (127 грн);

свиной фарш – 212 руб. (87 грн).

Стоимость курицы в супермаркете:

четверть – 112 руб. (46 грн);

грудка – 165 руб. (67 грн);

филе – 197 руб. (81 грн);

крылья – 115 руб. (47 грн);

окорок – 149 руб. (61 грн);

куриный фарш – 159-215 руб. (65-88 грн).

Также в магазине можно приобрести:

телятину (грудинку) – 335 руб. (137 грн);

крыло индюка – 259 руб. (106 грн);

язык говяжий – 459 руб. (188 грн);

сало соленое с зеленью – 260 руб. (107 грн);

люля-кебаб – 339 руб. (139 грн);

фарш из телятины – 289 руб. (118 грн);

свино-говяжий фарш – 209 руб. (86 грн).

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