Девятиэтажка на Взлетной и ДАП: Опубликованы новые фото. Новости

В соцсети появились новые фото Донецкого аэропорта и многоэтажки возле него в неподконтрольном украинским властям Донецке. Как в мае 2019 года выглядит ДАП, показал пользователь соцсетей с ником «Necro Mancer».

«Донецк, ул. Взлетная 11а, "девятка" и виды с нее на ДАП и Авдеевку, май 2019», – написал он.

Также «Necro Mancer» показал и «вид изнутри». «Ул. Взлетная 11а, вид изнутри, май 2019 года», – отметил он.

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