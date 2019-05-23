Девятиэтажка на Взлетной и ДАП: Опубликованы новые фото. Новости

В соцсети появились новые фото Донецкого аэропорта и многоэтажки возле него в неподконтрольном украинским властям Донецке. Как в мае 2019 года выглядит ДАП, показал пользователь соцсетей с ником «Necro Mancer».
«Донецк, ул. Взлетная 11а, "девятка" и виды с нее на ДАП и Авдеевку, май 2019», – написал он.
Также «Necro Mancer» показал и «вид изнутри». «Ул. Взлетная 11а, вид изнутри, май 2019 года», – отметил он.
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