Полторак представил нового главу Генштаба ВСУ. Новости

В Министерстве обороны представили начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака представителям силовых структур и Вооруженных сил Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 мая, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Он зачитал указ о назначении Руслана Хомчака, поприветствовал его со вступлением на ответственную должность, после чего вручил соответствующее удостоверение.

«Руслан Борисович точно не новый человек для ВСУ. Он прошел службу на всех командных должностях, начиная с командира взвода. Он очень хорошо знает достижения, знает проблемы, знает, как необходимо работать», – заявил Полторак.

«У меня нет сомнений в том, что качество выполнения боевых задач будет наращиваться, эффективность – повышаться, и ВСУ будут готовы к выполнению задач, которые определены законом Украины», – отметил министр обороны.

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