Министр обороны озвучил приоритеты в задачах главы Генштаба ВСУ. Новости

Министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 23 мая, назвал главные приоритеты в задачах нового главы Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил в ходе официального представления Хомчака силовым структурам.

«Господин генерал, перед вами стоят приоритетные задачи. Первое – это продолжение отражения вооруженной агрессии со стороны РФ, повышение боевых возможностей ВСУ относительно выполнения боевых задач, дальнейшее внедрение оборонной реформы. Особое внимание обращаю на проведение реформы системы управления ВСУ», – сказал он.

«Третье – обеспечение европейской и евроатлантической интеграции ВСУ. Для этого вам необходимо сформировать план работы Генерального штаба и завершить основной этап реформирования ВСУ по стандартам НАТО до конца 2020 года», – заявил Полторак.

По его словам, новому главе Генштаба ВСУ нужно обратить внимание на три ключевых элемента. «Первое – это люди, которые имеют обязанности, но и права. Я обращаю внимание всего руководства ВСУ и ваше, в первую очередь. От вашей и нашей работы зависит, насколько поменяется отношение к солдату, офицеру, генералу», – сказал министр обороны.

«Вооружение и техника, которую необходимо обслуживать, готовить и ремонтировать, и умело использовать. Всестороннее обеспечение – обеспечение арсеналов, складов, завершение на арсеналах и складах работ, контроль качества выполнения работ и своевременное принятие решений, развитие инфраструктуры ВСУ», – добавил Полторак.

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