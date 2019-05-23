На КПП «ДНР» не пропускают детей для сдачи ВНО на Донетчине. Новости

На КПП «ДНР» не пропускают детей для сдачи внешнего независимого оценивания на подконтрольной украинским властям части Донецкой области. Об этом сегодня, 23 мая, на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.

«В этом году на ВНО из неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировались 834 человека. Первый экзамен по математике сдавали 430 человек. Сегодня экзамен по украинскому языку, который должны были сдавать 678 человек», – рассказал Стокоз.

По его словам, сейчас регистрируются телефонные обращения с информацией о том, что 22 мая на КПП «ДНР» в районе Гнутово, сегодня – на КПП «ДНР» в Еленовке участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) прекратили пропускать детей, которые должны сдавать ВНО.

Как отметил замгубернатора, родители утверждают, что они видели на КПП «ДНР» списки с особыми пометками, согласно которым их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию. «Хочу сообщить: для детей, которые не имеют возможности сдать экзамены ВНО по причине блокировки, будет организована дополнительная сессия. Сроки проведения дополнительной сессии не указываю, они будут доведены до заинтересованных лиц другим способом», – сообщил Стокоз.

Он добавил, что иной способ сообщения о сроках проведения дополнительной сессии будет использован, чтобы НВФ не воспользовались этой информацией.

Напомним, что основная сессия ВНО стартовала в Украине 21 мая тестированием по математике. В Донецкой области приняли участие – 7 743 человека, что составляет 96% от общего количества зарегистрированных лиц, в Луганской области – 2 673 человека.

Как сообщалось ранее, граждане, которые не успели зарегистрироваться на ВНО в основной период регистрации, в том числе проживающие на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, имеют возможность с 3 по 25 мая зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО.

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