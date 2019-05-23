Красный Крест направил 125 тонн гумпомощи на неподконтрольную часть Донбасса. Новости

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 125 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 10 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 125 тонн. Для жителей Донбасса направлена бытовая химия, гигиенические принадлежности, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и инструменты, а также товары медицинского назначения», – сказано в сообщении.