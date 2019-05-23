Сводка из зоны ООС за 22 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

вблизи Золотого-4 – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новоалександровки – из минометов калибром 82 мм;

у Попасной – из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 69 единиц. Под огонь попали районы населенных пунктов Докучаевск, Спартак, Александровка, Еленовка, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.). Применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и села Лозовое. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».