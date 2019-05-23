Новый глава Генштаба ВСУ назвал свои приоритеты в работе. Новости

Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сегодня, 23 мая, озвучил свои главные приоритеты в работе на новой должности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил в ходе его официального представления силовым структурам.

«Наше самое главное задание – это сохранение жизни и здоровья нашего личного состава. Оно должно находиться в основе принятия всех управленческих решений, как в зоне проведения операции Объединенных сил, так и за ее границами. Самая высокая ценность – это человек», – сказал он.

«Прекратить деятельность должностных лиц ВСУ в принципах ручного управления, отменить выполнение обязанностей подчиненных командиров по двойным стандартам, отменить понятия "глазозамыливания" – социальной показухи, чтобы выдавать желаемое за действительное», – продолжил Хомчак.

По его словам, также перед Генштабом ВСУ он видит задачи в обеспечении функционирования управленческой вертикали на всех уровнях с поддержанием прав и обязанностей командиров и их персональной ответственностью за состояние дел в подчиненных органах управления армии.

«Организовать работу по соблюдению всеми военнослужащими требований законодательства Украины, уставов ВСУ. Обеспечить личную образцовую обязанность начальников всех уровней в выполнении служебных обязанностей», – подчеркнул глава Генштаба ВСУ.

«Современный командир должен объединять в себе патриотизм, профессиональную компетентность, личную дисциплинированность, инициативность, творческий подход к делу, учитывать социальные аспекты деятельности, быть отзывчивым к людям, к их потребностям и проблемам, быть примером в службе и в быту, проанализировать состояние обеспечения ВСУ, внести коррективы с учетом потребностей солдат, которые воюют… Прекратить коррупционные механизмы в подчиненных военных "организмах"», – отметил Хомчак.

Читайте также: