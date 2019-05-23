На Луганщине проверили качество выполненных работ по ремонту дороги. Новости

На Луганщине продолжается ремонт дороги «Счастье — Широкий», сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Ремонт на дороге Т-13-09 "Счастье – Широкий" начат в апреле этого года. При благоприятных погодных условиях и соответствующем финансировании, полностью закончить работы – с обустройством обочины и нанесением разметки – подрядчики обещают уже в июне. Текущий средний ремонт проводится на двух участках. В частности, от населенных пунктов Среднетеплое до Плотина и от Плотина до Широкий», – отмечают в пресс-службе.

Работы выполнялись вахтовым методом без выходных, уже положен нижний выравнивающий слой асфальта, сейчас идут работы по упорядочению обочины.

Также в апреле-мае была расчищена обочина дороги и восстановлена ширина дорожного покрытия.

«На днях специалисты Государственного предприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М. П. Шульгина" изучали физико-механические свойства асфальта и качество проведенных работ по укладке нижнего слоя асфальтобетона на дороге Т-13-09. Они исследовали модуль упругости дороги с привлечением крупнотоннажного грузовика. После выполнения всех научно-исследовательских работ и испытаний будет подготовлен отчет о соответствии требованиям и стандартам ГОСТ», – рассказали в пресс-службе.

Кроме них исследовательскую работу провели специалисты Государственного предприятия «Научно-технический центр "Дорожный контроль качества"».

«Ими проверено качество выполнения работ по текущему ремонту на участках 22 +000 – км 26 +000, км 26 + 000 – км 32 + 000. В процессе проверки осуществлялась керновка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, измерения поперечного уклона и ширины проезжей части. Отобранные образцы асфальтобетонной смеси направлены в лабораторию ГП "Научно-технический центр "Дорожный контроль качества" в г. Киеве для проведения соответствующих испытаний», – сообщили в Луганской ОГА.