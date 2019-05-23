В Мариуполе пьяный водитель через пару часов после аварии снова сел за руль (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) водитель автомобиля, который перевернулся на кольце Драмтеатра, через пару часов после ДТП снова сел за руль. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

В полиции рассказали, что после того, как после ДТП 22 мая на нарушителя составили протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 КУоАП, поврежденный автомобиль эвакуировали.

Позже во время патрулирования Кальмиусского района по улице Макара Мазая, экипаж заметил транспортное средство Volkswagen, двигавшееся с нарушением Правил дорожного движения. Когда инспекторы остановили автомобиль, из него вышел уже знакомый патрульным водитель, которого накануне привлекли к ответственности.

В присутствии двух свидетелей 30-летний гражданин снова прошел тест на состояние опьянения. Результат снова оказался положительным: 2,64 промилле. Водитель получил очередной протокол за езду в нетрезвом состоянии, его ожидает судебное заседание.

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