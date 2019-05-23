На Донетчине водитель микроавтобуса совершил два ДТП. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) мужчина совершил ДТП, скрылся с места происшествия, а потом вылетел в кювет. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

21 мая в Краматорске около 20 часов патрульные получили сообщение о ДТП.

«Прибыв на место, факт происшествия на улице Хабаровской подтвердился. Как оказалось, один из участников ДТП (водитель "Mercedes Sprinter") покинул место происшествия. Патрульные составили схему дорожного происшествия, опросили заявителя (водителя авто "Иж") и свидетелей. В свою очередь, заявитель предоставил патрульным описание исчезнувшего авто и отметил, что оно имеет механические повреждения боковой левой части», – рассказали в пресс-службе.

Чуть позже, уже в другом районе города, на ул. М.Силаева, направляясь на другой вызов, экипаж патрульных заметил за пределами проезжей части «Mercedes Sprinter» и по ориентировке опознал машину.

«Рядом был неизвестный мужчина. Как оказалось при общении с ним, он и был водителем. Гражданин не получил травмы и в помощи врачей не нуждался. А вот проходить проверку на состояние опьянения он отказался. Поэтому патрульные составили на водителя четыре административных материала: по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения), дважды по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 КУоАП (Оставление места ДТП)», – сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска