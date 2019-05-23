У жителя прифронтовой Авдеевки изъяли выстрелы к гранатомету. Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) правоохранители изъяли у местного жителя 5 выстрелов к гранатомету, которые мужчина нашел год назад и перепрятал на своем дачном участке. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Сотрудники Авдеевского отделения полиции получили информацию о том, что 64-летний житель Авдеевки сохраняет боеприпасы. Так, в ходе общения правоохранителей с указанным гражданином, последний подтвердил, что на своем дачном участке хранит найденные им год назад выстрелы для гранатомета. Отправившись на участок, расположенный в с. Водяное, полицейские обнаружили и изъяли 5 боеприпасов, которые сразу были отправлены на экспертизу», – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.