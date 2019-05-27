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Майский Донецк: Что и почем можно купить на рынке в районе ж/д (Фото). Новости

Майский Донецк: Что и почем можно купить на рынке в районе ж/д (Фото)

27.05.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

На рынке в районе ж/д вокзала в неподконтрольном украинским властям Донецке можно приобрести овощи, фрукты, рыбу, мясо, сладости и прочие продукты. Цены на продукты показал побывавший в Донецке житель подконтрольного украинским властям Курахово Артем Рыбин.

Артем направился на рынок, расположенный в районе ж/д вокзала.

Там он прошелся по торговым рядам, на которых продают свежие овощи и фрукты.

На рынке можно купить овощи (цена за 1 кг):

  • морковь – 45 руб. (18 грн по местному курсу на 27.05.2019);
  • капусту – 60 руб. (25 грн);
  • огурцы – 60-80 руб. (25-33 грн);
  • помидоры – 160-180 руб. (66-74 грн);
  • картофель молодой – 55 руб. (23 грн);
  • перец красный – 350 руб. (143 грн);
  • чеснок – 150 руб. (61 грн);
  • кабачки – 75 руб. (31 грн).

Фрукты, цитрусовые:

  • яблоки – 55-75 руб. (23-31 грн);
  • апельсины – 60 руб. (25 грн);
  • киви – 100 руб. (41 грн);
  • бананы – 50 руб. (20 грн);
  • лимоны – 140 руб. (57 грн).

Мясо имеет стоимость:

  • мякоть (говядина) – 380 руб. (156 грн);
  • мякоть (свинина) – 300 руб. (123 грн);
  • сало – 130 руб. (53 грн).

Сладости – конфеты и сушеные фрукты. Смесь сухофруктов стоит 120 руб. (49 грн), курага – 250 руб. (102 грн), грецкие орехи – 350 руб. (143 грн).

Кроме того, на рынке продают рыбу. 

В районе ж/д вокзала можно приобрести также яйца, сыры, морскую капусту и прочие продукты. 

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