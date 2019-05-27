Майский Донецк: Что и почем можно купить на рынке в районе ж/д (Фото). Новости

На рынке в районе ж/д вокзала в неподконтрольном украинским властям Донецке можно приобрести овощи, фрукты, рыбу, мясо, сладости и прочие продукты. Цены на продукты показал побывавший в Донецке житель подконтрольного украинским властям Курахово Артем Рыбин.
Артем направился на рынок, расположенный в районе ж/д вокзала.
Там он прошелся по торговым рядам, на которых продают свежие овощи и фрукты.
На рынке можно купить овощи (цена за 1 кг):
- морковь – 45 руб. (18 грн по местному курсу на 27.05.2019);
- капусту – 60 руб. (25 грн);
- огурцы – 60-80 руб. (25-33 грн);
- помидоры – 160-180 руб. (66-74 грн);
- картофель молодой – 55 руб. (23 грн);
- перец красный – 350 руб. (143 грн);
- чеснок – 150 руб. (61 грн);
- кабачки – 75 руб. (31 грн).
Фрукты, цитрусовые:
- яблоки – 55-75 руб. (23-31 грн);
- апельсины – 60 руб. (25 грн);
- киви – 100 руб. (41 грн);
- бананы – 50 руб. (20 грн);
- лимоны – 140 руб. (57 грн).
Мясо имеет стоимость:
- мякоть (говядина) – 380 руб. (156 грн);
- мякоть (свинина) – 300 руб. (123 грн);
- сало – 130 руб. (53 грн).
Сладости – конфеты и сушеные фрукты. Смесь сухофруктов стоит 120 руб. (49 грн), курага – 250 руб. (102 грн), грецкие орехи – 350 руб. (143 грн).
Кроме того, на рынке продают рыбу.
В районе ж/д вокзала можно приобрести также яйца, сыры, морскую капусту и прочие продукты.
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