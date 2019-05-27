Майский Донецк: Что и почем можно купить на рынке в районе ж/д (Фото). Новости

На рынке в районе ж/д вокзала в неподконтрольном украинским властям Донецке можно приобрести овощи, фрукты, рыбу, мясо, сладости и прочие продукты. Цены на продукты показал побывавший в Донецке житель подконтрольного украинским властям Курахово Артем Рыбин.

Артем направился на рынок, расположенный в районе ж/д вокзала.

Там он прошелся по торговым рядам, на которых продают свежие овощи и фрукты.

На рынке можно купить овощи (цена за 1 кг):

морковь – 45 руб. (18 грн по местному курсу на 27.05.2019);

капусту – 60 руб. (25 грн);

огурцы – 60-80 руб. (25-33 грн);

помидоры – 160-180 руб. (66-74 грн);

картофель молодой – 55 руб. (23 грн);

перец красный – 350 руб. (143 грн);

чеснок – 150 руб. (61 грн);

кабачки – 75 руб. (31 грн).

Фрукты, цитрусовые:

яблоки – 55-75 руб. (23-31 грн);

апельсины – 60 руб. (25 грн);

киви – 100 руб. (41 грн);

бананы – 50 руб. (20 грн);

лимоны – 140 руб. (57 грн).

Мясо имеет стоимость:

мякоть (говядина) – 380 руб. (156 грн);

мякоть (свинина) – 300 руб. (123 грн);

сало – 130 руб. (53 грн).

Сладости – конфеты и сушеные фрукты. Смесь сухофруктов стоит 120 руб. (49 грн), курага – 250 руб. (102 грн), грецкие орехи – 350 руб. (143 грн).

Кроме того, на рынке продают рыбу.

В районе ж/д вокзала можно приобрести также яйца, сыры, морскую капусту и прочие продукты.

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