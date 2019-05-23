В Мариуполе столкнулись два автомобиля. Новости

В Мариуполе во вторник, 22 мая, около 13:00 на ул. Торговой столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы аварии.

В результате ДТП пострадали два человека – 71-летняя женщина и 52-летний мужчина. Женщина с ушибом шейного отдела позвоночника была госпитализирована в областную больницу интенсивного лечения. Мужчина в результате аварии получил ушиб лба, но от госпитализации отказался. Помощь ему была оказана на месте.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, которые выясняли все обстоятельства происшествия.

Источник: Сайт города Мариуполя