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В Мариуполе столкнулись два автомобиля. Новости

В Мариуполе столкнулись два автомобиля

23.05.19 17:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Мариуполе во вторник, 22 мая, около 13:00 на ул. Торговой столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы аварии.

В результате ДТП пострадали два человека – 71-летняя женщина и 52-летний мужчина. Женщина с ушибом шейного отдела позвоночника была госпитализирована в областную больницу интенсивного лечения. Мужчина в результате аварии получил ушиб лба, но от госпитализации отказался. Помощь ему была оказана на месте.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, которые выясняли все обстоятельства происшествия.

Источник: Сайт города Мариуполя

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