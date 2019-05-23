Украина и НАТО: Глава Генерального штаба ВСУ рассказал о приоритетах. Новости

Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сегодня, 23 мая, заявил о продолжении подготовки украинской армии по стандартам НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил в ходе его официального представления силовым структурам.

«Обеспечить подготовку войск по стандартам НАТО с внедрением полученного опыта как в ходе операции Объединенных сил и антитеррористической операции. И создать современную материально-техническую базу», – сказал Хомчак.

«Поднять уровень индивидуальной подготовки всех военнослужащих. Организовать плановую, последовательную и качественную подготовку всех органов военного управления и штабов. Мероприятия по подготовке войск должны быть продуманными.... Разработать систему военно-патриотического воспитания, которое базируется на европейском выборе Украины», – заявил глава Генштаба ВСУ.

Как сообщалось ранее, глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак озвучил свои главные приоритеты в работе на новой должности.

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