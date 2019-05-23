В соцсетях сообщают об изнасиловании ребенка в «ЛНР». Новости

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) 9-летнюю девочку изнасиловал мужчина. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, люди пишут о том, что инцидент произошел в посадке в районе ул. Ленской г. Брянка. Пострадавшая – девочка 2010 года рождения.

Как отмечают пользователи соцсетей, в «полиции» подозревают в изнасиловании жителя Кировска (после переименования – Голубовка) 1983 года рождения.

Местные жители в соцсетях выражают возмущение действиями предполагаемого злоумышленника и отмечают, что он не задержан.