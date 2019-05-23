В штабе ООС показали, как морпехи преодолевают полосу препятствий (Видео). Новости

Около четырехсот морпехов из состава Объединенных сил получили право носить «штормовой» берет. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Накануне профессионального праздника около 400 морских пехотинцев, которые выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил сдали уже традиционный для этой составляющей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины экзамен. Воины доказали свое право носить берет морпеха, преодолев сложную пятикилометровую психологическую полосу препятствий», – отметили в штабе.

«Подавляющее большинство военнослужащих, которые сдавали экзамен, уже имеют значительный боевой опыт, приобретенный в других родах войск. Впрочем, исключения из процедуры посвящения новичков в морские пехотинцы не имеют даже бывалые фронтовики», – добавили там.