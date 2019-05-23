С оригинальным саундом: Дети-переселенцы озвучат басни Леонида Глебова. Новости

Общественное детское интернет-телевидение и радио «Веселка ТВ» запустили инновационный культурно-художественный проект «Байки UA: Дети для детей». Об этом «Донецким новостям» сообщила генеральный директор «Веселка ТВ» Дина Ибрагимова.

Проект, который поддержали Украинский культурный фонд и Национальный союз журналистов Украины, ставит перед собой цель создание качественных детских украинских аудиокниг. Он продлится в 3 мая и по 3 июля. За это время будет записан цикл из 30-ти лучших басен известного украинского писателя Леонида Глебова, среди которых «Вивчар», «Коник-стрибунець», «Мужик та лисиця», «Жаба й віл».

При этом произведения начитывают не дикторы и известные актеры, а дети разных возрастов от 6 до 14 лет, в том числе дети-переселенцы с востока Украины.

Аудиокниги будут распространены в интернете, что позволит охватить все регионы Украины, а также украиноязычных жителей всех стран мира.

«К живому, богатому языку, легкости диалогов и остроумия басен профессиональная команда создателей проекта придаст детское озвучивания, авторское музыкальное оформление и звукошумовые эффекты, что сделает этот культурный продукт по-настоящему интересным», – прокомментировала Дина Ибрагимова.

Как сообщалось ранее, общественное детское интернет-телевидение и радио «Веселка TV» поддерживает проекты теле- и радиопрограмм, созданных детскими студиями кино, мультипликации, телевидения и радио.

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