Была в базе Интерпола: На Луганщине пограничники обнаружили похищенную иномарку (Фото). Новости

На Луганщине пограничники обнаружили похищенную иномарку с помощью базы данных Интерпола. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как рассказали пограничники, в пункт пропуска «Меловое» прибыл автомобиль марки «Тойота», 2018 выпуска. Во время пограничного контроля сотрудники Луганского отряда из состава Объединенных сил установили, что легковушка, за рулем которой был гражданин Украины, с прошлого года находится в международном розыске.

По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в г. Киев. Авто передано Нацполиции.