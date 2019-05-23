Договариваться с Россией или воевать: Ответил глава Генштаба ВСУ. Новости

Новоназначенный начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ответил на вопрос, будет ли украинская власть договариваться или воевать с Россией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 мая, он заявил журналистам в кулуарах Министерства обороны Украины.
«Я – начальник Генштаба. Я не договариваюсь, я – управляю. Все открыто и понятно», – сказал он.
«Моя позиция – выполнять свои обязанности, те, которые мне обозначены законодательством Украины», – заявил Хомчак.
Он отметил, что о договоренностях с Россией нужно спрашивать тех людей, которые делают подобные заявления.
Как сообщалось ранее, глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак озвучил свои главные приоритеты в работе на новой должности.
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